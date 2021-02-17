Жительница Зеленодольска в одной из групп в соцсетях пожаловался на слова врачей, которые отказались везти ее отца в стационар. По словам автора поста, папа - инвалид 1 группы - почувствовал себя плохо, два раза вызывали скорую помощь, и никто не смог распознать у пациента инсульт.

"Обращалась ко многим специалистам врачам, чтобы на дому посетили больного, отказались. Терапевт, у которой выпросили направление на госпитализацию, сказала, что он все равно умрет, зачем вести его в стационар. А диспетчер скорой помощи заявила, что если нет носильщиков, которые донесут больного до машины скорой помощи, то в стационар его никто не повезет", - написала женщина.

В итоге мужчину через некоторое время увезли в реанимацию с ишемическим инсультом, где он скончался через два дня. Автор поста выразила благодарность бригаде скорой, которая все-таки увезла отца в больницу, а также медикам отделения, которые боролись за жизнь близкого ей человека. А специалистам, которые не увидели инсульт, напомнила, что их действия могли привести к смерти отца.

"Обращаюсь к специалистам, которые в этой истории, узнали себя, возможно Ваша оплошность, потерянное время, во время не оказанная медицинская помощь стоили человеческой жизни...", - написала автор.

Напомним, ранее в Казани машину скорой помощи 40 минут не выпускал из двора водитель БМВ. Он просто перегородил единственный выезд с дворовой территории.