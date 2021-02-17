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«Все равно умрет, зачем в стационар»: в Татарстане родные умершего пожаловались на реакцию врачей

17.02.2021, 08:40 381 3 prokazan.ru

Жительница Зеленодольска в одной из групп в соцсетях пожаловался на слова врачей, которые отказались везти ее отца в стационар. По словам автора поста, папа - инвалид 1 группы - почувствовал себя плохо, два раза вызывали скорую помощь, и никто не смог распознать у пациента инсульт.

"Обращалась ко многим специалистам врачам, чтобы на дому посетили больного, отказались. Терапевт, у которой выпросили направление на госпитализацию, сказала, что он все равно умрет, зачем вести его в стационар. А диспетчер скорой помощи заявила, что если нет носильщиков, которые донесут больного до машины скорой помощи, то в стационар его никто не повезет", - написала женщина.

В итоге мужчину через некоторое время увезли в реанимацию с ишемическим инсультом, где он скончался через два дня. Автор поста выразила благодарность бригаде скорой, которая все-таки увезла отца в больницу, а также медикам отделения, которые боролись за жизнь близкого ей человека. А специалистам, которые не увидели инсульт, напомнила, что их действия могли привести к смерти отца. 

"Обращаюсь к специалистам, которые в этой истории, узнали себя, возможно Ваша оплошность, потерянное время, во время не оказанная медицинская помощь стоили человеческой жизни...", - написала автор.

Напомним, ранее в Казани машину скорой помощи 40 минут не выпускал из двора водитель БМВ. Он просто перегородил единственный выезд с дворовой территории. 

Медицина / Минздрав Жалобы
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комментарии

Ага
1
17 февраля 2021
08:47
Технологии шагнули очень далеко вперед речь пойдет о интернете кто не понял тот поймет мы сейчас не в 90х и мне бита не нужна интернет мобилизация была произведена. Лайки крутятся у массы мутятся
Горожанин
0
17 февраля 2021
08:49
Таких случаев много. А инсульт и в стационаре могут не увидеть. Мой папа тоже с инсультом пролежал несколько дней( госпитализироаали кровотечением). Только по его невнятной речи опрелелили. Отношение к старикам как к утилю.
Нечто
0
17 февраля 2021
09:13
Так это же наш Зеленодольск, где медицина ниже подвала, я пришел к врачу с опухшим горлом, она выписала на 1000 с лишним тысяч, дорогущего Арбидол а на 1000р, и капли от насморка которого нет. Отправили делать рентген, так там мужик кашлял как истеричный с двухсторонним воспалением, я врачу сказал вы зачем таких принимаете? Их госпитализировать надо! У нас как говорят проще умереть, чем дождаться помощи

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