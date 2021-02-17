Жителей Татарстана сегодня ждут сильные холода. Утром прогнозируется температура в пределах 24..-29°, в днем -17..-22°. В низких местах температура может достигнуть - 32 °. Осадков в среду не ожидается.

В четверг морозная погода сохранится: минимальная температура воздуха ночью и утром составит -23..-28°, днем ожидается -16..-21°, сообщает республиканский гидрометцентр.

Читайте также:

На пожаре в казанской многоэтажке погиб мужчина.

Больше тысячи казанцев ночью внезапно остались без света.