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01:00, сегодня
В Казани мужчина избил жену из-за «внезапной» ревности
00:00, сегодня
Тысяча казанцев внезапно остались ночью без света
21:33, 16.02.2021
На одной из улиц Казани ограничат движение на несколько месяцев
11:00, 15.02.2021
«Мобильный» февраль: весь месяц гаджеты FORZA – 2 по цене 1 в «Галамарте»!
20:33, 16.02.2021
Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь

20:22, 16.02.2021
В Татарстане женщина пришла к свекру с жалобами на мужа и зарубила его топором
17:13, 16.02.2021
Очевидцы: в Казани на Ершова сошел с рельсов очередной трамвай
17:26, 14.02.2021
Бары и рестораны Казани: самые необычные заведения города, в которых нужно побывать хоть раз
16:33, 16.02.2021
Не менее двух выстрелов: в Казани возбудили уголовное дело по факту ранения мужчины из «травмата»
15:59, 16.02.2021
Полицейские снесли незаконные ларьки в Казани, которые принадлежали участникам ОПГ
15:23, 16.02.2021
Более 1000 семей Казани улучшили свои жилищные условия в 2020 году
15:06, 16.02.2021
«Улыбнитесь, вас снимает онлайн-камера!»: в автобусах Казани установили камеры нового поколения
14:46, 16.02.2021
В Татарстане количество заболевших коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек
14:06, 16.02.2021
Россияне стали читать онлайн на 20% больше в 2020 году
13:54, 16.02.2021
Родители в Казани хотят контролировать питание в детских садах
13:29, 16.02.2021
Казанцы могут съесть Минниханова, Фатхутдинова, Тукая и Алсу
13:15, 16.02.2021
«Половина машины под фурой»: серьезное ДТП произошло вечером в Казани на проспекте Универсиады
13:00, 16.02.2021
Банк «Открытие»: переход в онлайн и диверсификация бизнеса
12:51, 16.02.2021
До апреля в Казани закрыли движение по улице Энергетиков
12:32, 16.02.2021
Главный терапевт Минздрава РТ заявила, что пожилые люди лучше переносят «Спутник V», чем молодые
12:09, 16.02.2021
«Ударил ножом в грудь»: в Татарстане местного жителя задержали за покушение на убийство
11:51, 16.02.2021
За сутки к медикам с обморожением обратилось восемь жителей Казани
11:26, 16.02.2021
ФСБ задержали преступную группу в Татарстане, которая собирала деньги под видом благотворительности
11:05, 16.02.2021
Tele2 стала лучшим работодателем телекома по версии hh.ru
10:52, 16.02.2021
ДУМ Татарстана одобрило вакцинацию от ковида для мусульман
10:18, 16.02.2021
Ученые КФУ рассказали о постковидном синдроме
10:00, 16.02.2021
Хватит страдать - Yota поможет
10:00, 16.02.2021
На одной из казанских улиц сбили молодую девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте
09:45, 16.02.2021
Суд оштрафовал директора Казанского марафона Вадима Янгирова
09:06, 16.02.2021
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
08:18, 16.02.2021
В Казани неизвестный мужчина выстрелил в лицо прохожему и скрылся на машине
07:33, 16.02.2021
В Татарстане планируют создать центр мониторинга соцсетей под контролем ФСБ
06:15, 16.02.2021
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05:15, 16.02.2021
Мужчина из Казани получил срок за создание «резиновой» квартиры
01:15, 16.02.2021
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19:12, 15.02.2021
«Зарезал, потому что просила деньги за интим»: в квартире Казани произошло убийство
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Еще трое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Татарстане
18:35, 15.02.2021
Из-за строительства метро в Казани ограничено движение по проспекту Камалеева
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10:13, 15.02.2021
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Иллюстративное фото ProKazan

Жителей Татарстана сегодня ждут холода до - 32 градусов

17.02.2021, 06:00 127 0 prokazan.ru

Жителей Татарстана сегодня ждут сильные холода. Утром прогнозируется температура в пределах 24..-29°, в  днем -17..-22°. В низких местах температура может достигнуть - 32 °. Осадков в среду не ожидается.

В четверг морозная погода сохранится: минимальная температура воздуха ночью и утром составит -23..-28°, днем ожидается -16..-21°, сообщает республиканский гидрометцентр. 

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комментарии

Горожанин
0
17 февраля 2021
07:23
Странно, чо у вас гриппы не процветают. Ничего в ковидах не понимают.

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