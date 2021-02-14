В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница города, которая рассказала о необычной находке в стакане напитка в общепите.

"Добрый день, вчера заходили в KFC, в стакане с колой вышла такая штучка, может это приз какой-то, боюсь выкинуть", - написала покупательница и приложила к посту фото.

Казанцы предположили, что это - деталь разливочного автомата.

"Оборудование сыпется, сдайте ее обратно"

"Колпачок выпал"

"Колпачок от машины разливочной"

"В суд на них...", - комментируют горожане в соцсетях.

Ранее корреспондент ProKazan.ru пообщался с сотрудником еще одной известной сети общепита в Казани - Бургер Кинг - и выяснил, как устроена работа заведений и могут ли там плюнуть в кофе клиенту.

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