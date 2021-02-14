В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная около торгового центра "Парк Хаус" в Казани. На кадрах запечатлено грубое обращение охраны ТЦ с молодым человеком.

На видео молодой человек сидит на парковке около входа в помещение, охранники заставляют его уйти. Парень встает, делает несколько шагов и получает удар в спину ногой.

"Они вообще что себе позволяют. Не ходите уже туда. Зачем вы ходите и покупаете там?"

"Я не уважаю тех, кто сзади бьёт."

"У них в охране работаю только те, кого никуда больше не берут. Работают за 15к в выданных костюмах, а вид то ппц, как у льва хотя сами то всего лишь овцы", - пишут комментаторы в соцсетях.

В комментариях также был отмечен аккаунт ТЦ, однако ответа от него не поступило.

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