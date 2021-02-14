Видеозапись с жалобой на трамвай №5 появилась в социальных сетях. По данным автора видео, трамвай настолько переполнен, что у него не закрываются двери.

"Трамвай №5 не справляется с потоком пассажиров, даже двери не закрываются. Скоростной в ЖИРНЫХ КАВЫЧКАХ трамвай ездит нечасто, из-за чего всегда переполнен!", - написал казанец.

"Уважаемые водители администрация города просит вас отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным"

"Главное маски не забывайте надевать, ведь наш мэр так о нас заботится"

"Помню, как-то ехал от ДУ до метро на 47 автобусе, весь не влез, нога торчала наружу остановки три) молился, чтобы какой резвый чел не уехал вместе с моей ногой)))"

"А потому, что открыли БКК и трамвай 5 разделили на 2 кольцевых маршрута: 5 и 5а. Следовательно и трамваев стало в 2 раза меньше. Поэтому был интервал 5-7 минут, а стал 12-20 в среднем."

"Так каждый месяц новость "горит трамвай". Вот их мало и осталось. Вроде владельцы депо ставили ультиматум недавно: или повышение цены или продолжат гореть", - комментируют пользователи.

Напомним, с начала года в Казани трамваи сходили с рельсов, горели, сталкивались лоб в лоб между собой, попадали в ДТП с автобусом, на переполненные салоны жители уже также жаловались.