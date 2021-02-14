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Фото kzn.ru

«Осторожно, двери не закрываются»: жители Казани жалуются на трамваи

14.02.2021, 08:29 288 4 prokazan.ru

Видеозапись с жалобой на трамвай №5 появилась в социальных сетях. По данным автора видео, трамвай настолько переполнен, что у него не закрываются двери. 

"Трамвай №5 не справляется с потоком пассажиров, даже двери не закрываются. Скоростной в ЖИРНЫХ КАВЫЧКАХ трамвай ездит нечасто, из-за чего всегда переполнен!", - написал казанец.

"Уважаемые водители администрация города просит вас отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным"
"Главное маски не забывайте надевать, ведь наш мэр так о нас заботится"
"Помню, как-то ехал от ДУ до метро на 47 автобусе, весь не влез, нога торчала наружу остановки три) молился, чтобы какой резвый чел не уехал вместе с моей ногой)))"
"А потому, что открыли БКК и трамвай 5 разделили на 2 кольцевых маршрута: 5 и 5а. Следовательно и трамваев стало в 2 раза меньше. Поэтому был интервал 5-7 минут, а стал 12-20 в среднем."
"Так каждый месяц новость "горит трамвай". Вот их мало и осталось. Вроде владельцы депо ставили ультиматум недавно: или повышение цены или продолжат гореть", - комментируют пользователи. 

Напомним, с начала года в Казани трамваи сходили с рельсов, горели, сталкивались лоб в лоб между собой,  попадали в ДТП с автобусом, на переполненные салоны жители уже также жаловались. 

Общественный транспорт Казань
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комментарии

Гараж
3
14 февраля 2021
09:10
В Казани появилось множество людей. То ли беженцы с Сирии. Поэтому все автобусы забиты.
Горожанин
1
14 февраля 2021
09:35
Что общего между дверьми казанских трамваем и ртом герцога? И те и другие никогда не закрыты, и те и другие ногой закрывать приходится.
Горожанин
0
14 февраля 2021
09:46
Интересно , а для "комфортной" жизни в городе есть разумные мысли или решения ожидаемых последствий ,таких как пробки на дорогах , нехватка общественного транспорта , загруженность ?
Горожанин
0
14 февраля 2021
10:39
Не плачь , будь мужчиной .
В ответ на комментарий пользователя
Что общего между дверьми казанских трамваем и ртом герцога? И те и другие никогда не закрыты, и те и другие ногой закрывать приходится.
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