Очередной горящий трамвай засняли в Казани. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, что огнем охвачена кабина транспортного средства, в салоне пассажиров нет. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

"Горит миллион+ рублей"

"Программа утилизация. А Мы с Вами новые закупим))"

"Чёрная полоса продолжается.." - пишут казанцы в комментариях.

Напомним, ранее горящие трамваи назвал символом Казани блогер Илья Варламов, а глава МВД Татарстана Артем Хохорин заявил, что такие инциденты происходят из-за отсутствия техосмотра. С начала года в Казани это первый случай, а вот за последние три месяца 2020 года в городе сгорело три трамвая.

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