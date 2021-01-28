Проблемы с общественным транспортом в Казани, кажется, не закончатся никогда. В сети казанцы жалуются на работу трамвая №5. В часы пик обстановка в трамвае №5 слегка напряженная.

«На остановках никого не волнует, что транспорт переполнен, все стараются залезть внутрь. Доходит до того, что даже двери не закрываются. Может пора вводить ещё один трамвай на маршрут? Либо заменить эти на более вместительные варианты, может и вопрос с пожарами решится», - написал автор поста.

В комментариях пользователи поддержали автора и отметили, что особенно утром сложно уехать на трамвае.

«Всё для людей...»

«Утром 7.00-8.00 не сесть в трамвай на остановке Сахарова. У меня получилось залезть только в 3 по счету трамвай»

« Сегодня в районе 18.00 на проспекте Победы не смог в трамвай залезть, а со мной ещё человек 30 остались. Поехали на следующем»

«А если кто-то из них с ковидом»

«Ещё говорят автомобилистам ю, пересаживайтесь в общественный транспорт»

«Трамваев мало, водителей мало, зарплаты мало»

Напомним, на Жилплощадке в среду столкнулись трамвай и автобус.

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