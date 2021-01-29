Упоминания казанского общественного транспорта в новостях становится уже традицией. Трамваи удивляют с каждым разом все больше и больше. Сегодня, по словам очевидцев, на Большой Крыловке лоб в лоб врезались два трамвая.
«И опять столкновение трамваев. Один сошел с рельсов», - пишут пользователи соцсетей.
В комментариях только усмехнулись от нелепости ситуации.
«Опять первое место займём. По трамвайным делам»
«Может не сошел? просто дрифт»
«То горят, то с рельс»
«Кошмар ещё в лоб и лоб»
«За пассажирами гоняются. На обгон пошёл и не вписался»
«Как это вообще возможно»
«Казань уже без этого не Казань»
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