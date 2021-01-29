Упоминания казанского общественного транспорта в новостях становится уже традицией. Трамваи удивляют с каждым разом все больше и больше. Сегодня, по словам очевидцев, на Большой Крыловке лоб в лоб врезались два трамвая.

«И опять столкновение трамваев. Один сошел с рельсов», - пишут пользователи соцсетей.

В комментариях только усмехнулись от нелепости ситуации.

«Опять первое место займём. По трамвайным делам»

«Может не сошел? просто дрифт»

«То горят, то с рельс»

«Кошмар ещё в лоб и лоб»

«За пассажирами гоняются. На обгон пошёл и не вписался»

«Как это вообще возможно»

«Казань уже без этого не Казань»

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