В Авиастроительном районе Казани сегодня, 27 января, произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Фото с места происшествия попало в социальные сети.

По данным очевидцев, на Жилплощадке столкнулись трамвай и автобус. Судя по всему, автобус планировал развернуться, но встретил помеху. О пострадавших в результате аварии не сообщается. Необычное ДТП активно обсуждают в соцсетях.

"Пожаров трамваям не хватило, автобусы их решили добить видимо"

"Это должно было случиться"

"Эта битва была легендарной. Только развернуться там было сложно"

"Ну как?! Как они смогли??" - недоумевают казанцы.

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