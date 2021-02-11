Эксперты рассказали, как вакцина от коронавируса воздействует на организм людей, уже переболевших ковидом.

Медики поясняют, что как и большинство респираторных заболеваний ковид формирует нестойкий иммунитет, предположительно, антитела сохраняются до полугода. По словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента сети лабораторных офисов KDL, перенесшим коронавирусную инфекцию стоит повременить с прививкой при высокой концентрации антител. В данном случае вакцина может просто оказаться неэффективной. Кроме того, при высоком титре антител после прививки могут возникнуть нежелательные побочные эффекты.

Напомним, что в Казани прививку от коронавируса можно будет вскоре поставить прямо в торговом центре. На сегодняшний день в Татарстане вакцину получили 30,8 тысяч человек, почти 5,7 тысяч из них полностью завершили курс.