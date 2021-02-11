В Казани 9 февраля выявили 468 пассажиров без масок в общественном транспорте. Было проверено 660 автобусов, троллейбусов и трамваев на 18 контрольных точках. Сообщается, что нарушители отделались замечаниями, после которых все надели маски.

Проверку проводили представителя Комитета по транспорту мэрии совместно с контрольно-ревизорской службой МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и работниками контрольно-ревизорских служб транспортных предприятий. Проверки соблюдения масочного режима на городском транспорте будут продолжаться, передает пресс-служба мэрии.

Напомним, что недавно в соседнем с Татарстаном объявили об отмене обязательного масочного режима. Власти Татарстана раскритиковали это решение.