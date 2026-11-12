Роспотребнадзор РТ призвал работодателей привить сотрудников от гриппа

Управление Роспотребнадзора по Татарстану обратилось к руководителям предприятий и организаций республики с призывом организовать вакцинацию сотрудников от гриппа. С таким заявлением на пресс-конференции выступила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

В первую очередь, по словам представителя Роспотребнадзора, прививки необходимы работникам старше 60 лет, для которых грипп может представлять смертельную опасность. Спикер подчеркнула, что здоровье коллективов напрямую влияет на благосостояние региона, поскольку сотрудники обеспечивают жизнедеятельность граждан.

Авдонина также напомнила о группах профессионального риска: медиках, педагогах, работниках сферы обслуживания, автотранспортных предприятий и животноводческих хозяйств. Особое внимание она уделила сотрудникам птицефабрик и владельцам подсобных хозяйств, указав на необходимость их вакцинации из-за риска птичьего гриппа, несмотря на спокойную эпидемиологическую ситуацию.

Мероприятия по информированию населения проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ранее сообщалось, что за неделю в Татарстане зарегистрировано более 7 тысяч случаев ОРВИ и гриппа.