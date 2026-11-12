Новости Татарстана

В Татарстане растет доля гриппа среди заболевших ОРВИ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане отмечается рост заболеваемости гриппом. За минувшую неделю в республике зарегистрировано 7 116 случаев гриппа и ОРВИ, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции.

По словам представителя ведомства, снижение числа заболевших ОРВИ негриппозной этиологии объясняется тем, что прошлая неделя была каникулярной. При этом доля гриппа в общей структуре заболеваний заметно выросла: если в конце октября она составляла 5%, то сейчас достигла 18%.

За минувшие семь дней в республике лабораторно подтверждено 30 случаев гриппа, добавила Любовь Авдонина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

Интересное в Казани

день назад

«Нам нужно до обеда»: рассказываем, что стоит за спешкой на поминках в Казани и как её избежать

борщевик опасен ли

Не у нас

6 часов назад

В академии Плющенко сообщили, что их поразило поведение матери Костылевой

Польза

3 дня назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

монтаж карниза в Нижнем Новгороде

Кулинария

6 часов назад

Одна ошибка превращает оливье в водянистую кашу: что нельзя делать с огурцами и картофелем

Не у нас

6 часов назад

Семь сборных заявили о бойкоте матчей с россиянами на молодежном ЧМ по хоккею

Кулинария

4 часа назад

Мандарины больше не подаю просто на тарелке: превращаю их в нежнейший десерт без духовки

Не у нас

6 часов назад

В двух регионах РФ средняя пенсия неработающих прошла отметку в 40 тыс. руб.

Не у нас

день назад

Иванов: что бывает, если верующий обошел службу, но подал записку
Новости Казани
день назад

В день матча «Рубин» — «Зенит» в Казани запретят продажу алкоголя

В Казани 21 ноября ограничат продажу алкоголя в...

Не у нас

минуту назад

Видео последних минут жизни Соседова вызвало новые вопросы у следствия

Гид по Казани

день назад

От консультации до представительства в суде: юристы Казани

Не у нас

5 минут назад

В школах Британии игнорируют белых учеников из рабочих семей

Не у нас

8 минут назад

Российские ученые нашли бактерии, увеличивающие урожай картофеля на 66%
В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный ...
Польза
день назад

В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный маркет Open Space Market

Кулинария

28 минут назад

Свекла, чернослив и орехи творят чудеса: этот салат затмевает дорогие праздничные закуски - рецепт

Наука

час назад

В Казанском Кремле обсуждают наследие Николая I и модернизацию губернии

Не у нас

час назад

Билеты, отели и экскурсии в одном месте: как изменятся путешествия в России
ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы
Польза
день назад

ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы