В Татарстане растет доля гриппа среди заболевших ОРВИ

В Татарстане отмечается рост заболеваемости гриппом. За минувшую неделю в республике зарегистрировано 7 116 случаев гриппа и ОРВИ, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции.

По словам представителя ведомства, снижение числа заболевших ОРВИ негриппозной этиологии объясняется тем, что прошлая неделя была каникулярной. При этом доля гриппа в общей структуре заболеваний заметно выросла: если в конце октября она составляла 5%, то сейчас достигла 18%.

За минувшие семь дней в республике лабораторно подтверждено 30 случаев гриппа, добавила Любовь Авдонина.