В ближайшие дни в Татарстане ожидается резкая смена погоды. В выходные синоптики прогнозируют потепление до +3 градусов и дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Так, 11 февраля, в четверг ожидается снег, в некоторых районах слабая метель. Температура днем составит -11…-16 градусов, ночью -17…-22 градуса.

В пятницу, 12 февраля, ночью пройдет небольшой снег, днем мокрый снег и морось, в отдельных районах возможны гололед и слабая метель. Температура днем -5…-10 градусов, ночью -15…-20 градусов, на дорогах гололедица.

В субботу, 13 февраля, станет значительно теплее и пройдет дождь с мокрым снегом. Днем ожидается -2…+3 градуса, ночью -5…-10 градусов. На дорогах гололедица. Оттепель и мокрый снег может привести к сходу снега с крыш зданий.

К другим новостям:

- "Мы видели к чему это может привести": Роспотребнадзор Татарстана раскритиковал решение властей Удмуртии об отмене масочного режима.

- ДТП, которое никого из казанцев уже не удивит. На остановке столкнулись автобус и троллейбус.