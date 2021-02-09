В транспортной полиции Казани прокомментировали сообщение о якобы минировании аэропорта, которое появилось на канале Mash Iptash. По словам пресс-службы ведомства, информации о таком происшествии у них нет.

Как сообщили в телеграм-канале, инцидент произошел еще 6 февраля, на электронную почту поступило сообщение о якобы размещенных в здании и на рейсе до Кемерова 23 бомбах. При этом автор письма просил перевести на его криптокошелек два миллиона. Правоохранители обыскали здание, ничего не нашли, а в МВД, как утверждает источник, завели уголовное дело и проводят проверку.

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