Штаб Навального инициирует мероприятие необычного для организации формата. Сообщается, что 14 февраля жителям страны предлагается выйти во двор, включить фонарики на мобильных телефонах и некоторое время так стоять. Также можно сложить из огоньков сердце, сфотографировать и опубликовать в соцсетях. "Любовь сильнее страха" - так озаглавили акцию организаторы.

Напомним, ранее в Казани на 14 февраля мэрия города согласовала митинг у стен Кремля, заявку подали активисты. Митинг направлен против задержаний и репрессий. Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в казанском Штабе Навального, акции проходят в разное время и никак друг с другом не пересекаются.

Напомним, что 23 и 31 января в Казани прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, все материалы и фоторепортажи с них можно найти здесь.