В Департаменте продовольствия и социального питания Казани прокомментировали ситуацию в школьной столовой, где ученик нашел у себя в тарелке нитку.

«5 февраля в блок школьного питания Авиастроительного района позвонила завпроизводством школы №112, она сообщила, что школьнику в плове попалась белая нитка. После обращения ученику предложили заменить блюдо, он отказался», - говорится в сообщении.

Сотрудники департамента предположили, что нитка от мешка с рисом и ее не заметили при промывке крупы.

«Сотрудники, виновные в данном инциденте, наказаны. Дополнительно в БШП Авиастроительного района направлен технолог для контроля процесса подготовки продуктов и технологии приготовления блюд», - сообщили в департаменте.

Напомним, фотография плова с ниткой вызвала бурю возмущения в соцсетях.

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