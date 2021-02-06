На 6 февраля в Татарстане зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом. Из них 31 пациента отвезли в больницу, остальные лечатся дома. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, среди заболевших двое детей до 18 лет, семь человек до 30 лет, 22 человека до 50 лет, 18 человек до 60 лет, 26 человек до 70 лет, семь человек до 80 лет, два человека старше 80 лет.

За сутки новые случаи коронавируса выявили в 18 районах Татарстана. В Казани 42 случая, в Набережных Челнах – 13. Четыре случая в Нижнекамском районе, по три случая в Зеленодольском и Тукаевском районах, по два случая в Актанышском, Арском, Бавлинском, Буинском, Пестречинском, Тетюшском районах, по одному случаю в Аксубаевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Елабужском, Лаишевском, Мамадышском и Чистопольском районах.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 16 553 случая коронавируса, 13 068 человек выздоровели, 90 за прошедшие сутки.

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