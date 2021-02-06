В Казани 8 февраля водоснабжение отключат в ряде домов в трех районах города на период с 9.00 8 февраля до 16.00 9 февраля. Об этом сообщили в мэрии. Под отключение попадают следующие адреса:

2-я Юго-Западная, 26, 26а

Баженова, 28, 30

Бондаренко, 28, 30, 32

Вахитова, 1, 5, 5 корпус 2, корпус 3; 5а, 5б, 17

Горсоветская, 17 корпус 1, корпус 2, корпус 3, 17/1, 17а, 19а, 33

Дежнева, 2 корпус 1, корпус 2; 2а, 4, 4 корпус 1, корпус 2

Декабристов, 4, 4 корпус 2; 6/1, 79, 79а, 81, 81 корпус 2, 81а, 81б, 81в, 81г, 81а корпус 1, 81б корпус 1, корпус 2; 81в корпус 1, корпус 2; 83, 85, 85а (д/с №376), 85б, 85б/1, 85б корпус 1; 85в, 85г (гостиница), 87, 88, 89, 89а (школа №12), 89в

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61, 62, 68, 70, 72, 72а, 74; частные дома 45,47,49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66

Солдатская, 1/6, 4, 4а, 8, 8/1

Чистопольская, 12, 14

Ягодинская, 23, 27, 35, 37 и частный сектор

Частный сектор улиц 2-я Вольная, Бабушкина, Передовая, Чигорина.

В это же время пониженное давление воды и кратковременные отключения могут наблюдаться в следующих домах:

Адоратского, четные номера домов от №6 по №78, нечетные номера домов от №15 по №63

Амирхана, нечетные номера домов от №25 по №111, четные номера домов от №2 по №52

Бондаренко, нечетные номера домов от №5 по №29

Ибрагимова, нечетные номера домов от №61 по №87

Короленко, №24, 26, 26а, нечетные номера домов от №11 по №25

Мусина, четные номера домов от №30 по №80, нечетные номера домов от №33 по 63,

Чуйкова, нечетные номера домов от №25 по №93, четные номера домов от №12 по №66,

Ямашева, нечетные номера домов от №19 по №27, четные номера домов от №46/33 по №122.

Дома по Гаврилова, Академика Лаврентьева, Черноморской.

Отключение связано с работами, которые будут проводить на водопроводных сетях.

Читайте также:

Нехватку воды 5 февраля точно не ощущали жители ряда районов Казани. В частности, погода превратила в Венецию Аметьевскую магистраль.