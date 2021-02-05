5 февраля в Татарстане идет дождь, снег тает, вода не спешит уходить. Страдают, как известно, водители. Из разных районов региона автомобилисты жалуются на подтопления проезжей части.

Например, в Казани, затопило часть Аметьевской магистрали, вода практически покрывает колесо полностью, улица Завойского примерно та же история, в центре также ливневки не работают совсем. Жители Зеленодольска сегодня тоже стали мореплавателями, как и казанцы.

При всем при этом, вечер 5 февраля принесет еще больший сюрприз, потому как синоптики обещают -12 градусов. Представляете, что будет, когда это все замерзнет. Лучше провести пятницу дома.

Кстати, прогноз на выходные можно посмотреть здесь.

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