Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего и 29-летнего местных жителей. Они обвиняются в создании, использовании и распространении программ, которые занижали показания счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, 29-летний обвиняемый в соцсетях предлагал услуги по настройке счетчика электроэнергии с целью уменьшения показаний, второй участник занимался установкой программ. За услуги злоумышленники просили от 20 до 35 тысяч рублей.

Также 29-летний мужчина обвиняется в приобретении и хранении наркотиков.

Вину признал только 41-летний мужчина, он находится под подпиской о невыезде. Второй участник дела находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.

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