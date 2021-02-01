По прогнозам синоптиков в Татарстане в ближайшие сутки ожидается ощутимое ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на местный Гидрометцентр.

«С 18:00 1 февраля до 18:00 2 февраля в республике местами ожидается сильный снег и мокрый снег, метель, гололед, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Днем 2 февраля ожидается сильный ветер, порывами до 20 м/с», - говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс погода, в ближайшую неделю серьезных температурных скачков не ожидается. Погода изменится к выходным в субботу, 6 февраля, температура опустится до -18 градусов ночью, днем до -16 градусов. В воскресенье, 7 февраля, днем -17 градусов, ночью -18 градусов. В течение дня небольшой снег.

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