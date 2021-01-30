Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что жителей Татарстана ожидает аномально теплый февраль, особенно его начало. Хотя обычно период с конца января по начало февраля считается самым морозным.

«Это связано с циркуляционным фактором, выходом тепла. С одной стороны, на нас воздействует сибирский антициклон, с другой стороны, в Москве сейчас господствует циклон, но он к нам не приближается; таким образом, мы находимся в промежуточном положении», - цитирует пресс-служба КФУ профессора.

Ожидается некая оттепель, также в целом февраль будет теплее обычного. По прогнозам Гидрометцентра 1 февраля, в понедельник, температура составит -1 градус днем и -6 градусов ночью, возможен снег. 2 февраля температура днем опустится до -3 градусов, ночью до -7 градусов. 3 февраля днем -4 градуса, ночью -8 градусов, без осадков.

По словам Юрия Переведенцева, в феврале температура будет выше нормы на 8-10 градусов.

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