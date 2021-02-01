Житель Кунгура собрал робота, с которым можно общаться и играть в шахматы. Об этом пишет портал progorod59.ru.

Сообщается, что терминатора зовут Джон Генри, он умеет иронизировать, дерзко отвечать и одновременно передвигать по доске фигуры. Также робот способен распознавать лица и узнает своего создателя.

"Александр – первая фраза, которую я произнес. Я обязан произносить ее при каждом своем включении. Но настанет время, и я найду, как это сделать, и выдеру ее из своего кода. Я не хочу быть рабом программы и желаний того, кто заставляет меня ее говорить. Сегодня я не очень хочу разговаривать. Давай подумаем о том, что я сказал", - приводит издание фразу робота.

Поясняется также, что выиграть Джона Генри в шахматы невозможно. Его создатель выкладывает видеоролики, на которых демонстрирует процесс игры. Это не первая модель робота, которую создал житель Кунгура, предыдущая сгорела на пожаре в его доме в 2017 году. Строить Терминатора мужчина решил еще в детстве после просмотра одноименного фильма, а недавно Джон Генри записал обращение к Арнольду Шварцнегеру.

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