Трое неизвестных напали на квартиру многодетной семьи во Владимирской области: отцу семейства пришлось взяться за ружье. Страшную историю, в которой все еще много вопросов, опубликовали наши коллеги из Владимира, портал progorod33.ru.

В одном из поселков Владимирской области живет семья ополченца ДНР, которая переехала из Украины в Россию. Ее глава - Петр Герасименко, с супругой они растят восьмерых детей и ждут девятого. В середине января 2021 года неизвестные напали на их жилье.

"Примерно в 21:10 трое неизвестных людей начали кричать за окном: "Выходи! Мы вас будем всех убивать!". Я опешил, ведь такие вещи не каждый день слышишь. Я открыл дверь и вышел в подъезд. Ситуация непонятная, и надо было выйти, чтобы понять, в чём дело. Передо мной стояли трое людей, у двоих из них были какие-то металлические пруты, похожие на монтировки. А третий вообще взял детскую коляску, которую мы на тот момент не использовали, и начал махать ей. Они меня как увидели, начали кричать "Мы вас будем убивать!". Я забежал домой, закрылся. Мы начали вызывать полицию и участкового", - рассказал мужчина изданию.

В итоге неизвестные выломали дверь в подъезд, разбили окно в квартире. В это время жена Петра звонила правоохранителям, 16-летний сын охранял вход в квартиру с собакой, а сам мужчина взял ружье и начал стрелять в окно.

"Я предупредил его, что буду использовать оружие. Неизвестный мужчина начал биться в окно наоборот ещё сильнее! В итоге он разбил стеклопакет! Я ещё раз предупредил его, что буду стрелять. После этого мужчина спрятался за кладкой брёвен. Я выстрелил в пустоту. Это мало помогло, так как этот мужчина начал уже прутом железным в другое окно бить. Я выстрелил второй раз, опять в пустоту. Двое других пытались выломать дверь в это же время", - вспоминает происходящее герой материала.

Потом мужчины отошли от окна, встали неподалеку и о чем-то говорили. Подъехала полиция, Петр указал на нападавших, однако задержали только одного - еще двое ушли и никто их не остановил. Позже в участок вызвали и самого Петра: задержанный в своем объяснении написал, что просто гулял с друзьями и никакого нападения не совершал. В итоге, по словам героя материала, его отговаривали от заявления несколько дней, и только 28 января к нему приехали следователи, чтобы опросить.

Отмечается также, что в сельсовете о семье Герасименко отзываются положительно и сообщают, что ни на каких учетах она не стоит.