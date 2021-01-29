Врачи Республиканской клинической больницы спасли 77-летнего мужчину, который получил сильные ожоги на пожаре. Историю рассказали в пресс-службе РКБ.

Все начиналось обыденно: пенсионер Борис Петрович пришел домой с работы, поставил на малый огонь разогреваться суп и прилег отдохнуть. Он уснул, а проснулся, когда ему на грудь прыгнула кошка. Вся квартира уже была в дыму, кухня горела открытым огнем. Мужчине пришлось буквально пройти через огонь, чтобы выжить. Он вышел из дома и упал на снег, после чего потерял сознание.

В РКБ пожилого мужчину привезли 1 января. У него обгорели 50% поверхности тела и дыхательные пути. Три дня он провел в палате интенсивной терапии, где его выводили из шокового состояния, затем начались операции. Чтобы у пациента не образовались трофические язвы, его положили на специальную противоожоговую реабилитационную кровать. Она основана на технологии "сухой жидкости", на ней тело находится как будто в невесомости, раны не травмируются дополнительно, а кровь свободно циркулирует.

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Мужчина все это время проводил на сильных обезболивающих, хирурги четыре раза проводили операции по чистке кожи. Сейчас у пациента зажили ожоги на лице и дыхательных путях, однако ему еще понадобится пересадка кожи, говорят медики.

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