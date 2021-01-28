Врачи Республиканской клинической больницы в Казани зашивали руку маме двоих детей. Она получила сквозное ранение.

«Женщина решила отделить замороженные котлеты от разделочной доски. Нож соскочил и пронзил руку насквозь», - написали на странице больницы в «Инстаграм».

Микрохирург травматологии №2 зашивал руку. Врачи попросили жителей быть внимательными и острожными, при травмах сразу обращаться в больницу.

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