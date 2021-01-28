В Минэкологии Татарстана нашли виновника гигантской свалки у дома № 28 по улице Минской. На нарушение чиновникам пожаловался местный житель, который снял все на видео.

Чиновники выехали на место происшествия и подтвердили факт нарушения, но большего проверяющим достичь не удалось, так как путь им преградила цепь с замком.

Экологи позже снова выехали на место происшествия и нашли там трактор, который выталкивал снег в овраг. За нарушение правил благоустройства и обращения водитель был привлечен к административной ответственности.

Выяснилось, что данный участок находится в собственности управляющей компании «Капитал-Траст-Инвест». В отношении организации будут приняты меры административного реагирования, передает пресс-служба минэкологии Татарстана.

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