Волонтер из Казани Юлия Хакимова рассказала на своей странице в «Инстаграм», сколько стоит старушка-попрошайка. Средняя стоимость – 50 тысяч рублей. При этом бизнес окупается за неделю.

По словам Юлии, такие бабушки приносят хозяевам в день от 20 до 26 тысяч рублей. В этом же посте она рассказала историю бабушки, которую считали пропавшей с 2016 года.

«Никто из знакомых и друзей не знал о ее местонахождении, предполагая только по слухам, что она уехала в Москву на заработки. Ее нашли в Москве на станции Добрынская, ее удерживала цыганка и заставляла попрошайничать. Но полиция не смогла ничего сделать, так как цыганка утверждала, что является внучкой бабушки», - написала Юлия.

После того, как волонтеры приехали на место, где держат других работ, там уже не удалось никого застать – они спешно покинули жилище.

«Давая попрошайкам деньги, мы либо мы становимся жертвами обмана, либо не помогаем, а только продолжаем их страдания. Откупаемся от своей совести вместо того, чтобы спросить, необходима ли им помощь и удерживают ли их», - заключила волонтер.

Напомним, не так давно Юлия Хакимова рассказала, как спасли бабушку-попрошайку, которая не помнила, как оказалась в Татарстане.

Читайте также:

- Новый поворот: волонтер из Казани рассказала о ряженых "старушках"-попрошайках. Кто же скрывается под огромными платками.