В Вахитовский районный суд Казани направлено дело о смертельном наезде автобуса на пешехода. Трагедия произошла в 2018 году, обвинительное заключение по этому делу прокуратура утвердила только сейчас.

2 ноября 2018 года на перекрестке Бутлерова и Маяковского под колесами автобуса погибла 18-летняя студентка экономического колледжа, виолончелистка Молодежного оркестра Татарстана Екатерина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал летящий на красный свет автобус НЕФАЗ. Девушка умерла в машине скорой от полученных травм.

О произошедшем в соцсетях позже писал брат погибшей студентки. Он рассказывал, что дело долго затягивали.

"Следствие с первых дней заняло странную позицию, предлагая нам, родственникам умершего человека, зачем-то договориться о встрече с водителем автобуса или его представителями. Мы, конечно, отказывались от этих странных и навязчивых предложений. Зачем встречаться? О чём собственно говорить? С каких пор эти действия - функция следователей? Итогом месячной работы следствия стал отказ в возбуждении уголовного дела. Логика принятого решения была примерно следующая: Вы идёте на зелёный сигнал светофора - Вас убивает тот, кто летел на красный и «хотел проскочить» (цитата водителя из материалов дела) - Вы виноваты", - написал Александр.

В итоге семья погибшей опротестовала решение, прокуратура РТ согласилась с доводами и дело направили обратно следователям. Только спустя два года после трагедии водителя, который, к слову, так и не признал вину, будут судить по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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