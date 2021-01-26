Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к руководству МВД РФ с открытым письмом. Он просит проверить законность задержания работников СМИ на митингах 23 января, в том числе, в Казани, а также факт избиения представителей ряда изданий.

"Задержанные журналисты не принимали участия в митингах (публичном мероприятии), а освещали вышеуказанные события, однако в связи с их задержанием им не удалось выполнить редакционные задания, то есть осуществить в полной мере свою профессиональную деятельность. У значительной части задержанных журналистов имелся видимый отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации, либо жилет с надписью "Пресса", - указано в обращении.

Известно, что задержания прошли в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Курске, Петрозаводске, Рязани; насилие было применено против журналиста "Медузы" Кристины Сафоновой, корреспондента "Новой газеты" Елизаветы Кирпановой и ряда других.

"В данном случае, журналисты, выполняя свой долг перед обществом, подверглись физическому насилию. Это, к сожалению, не первый случай, когда оказывается физическое давление на журналиста и происходит воспрепятствование его профессиональной деятельности", - отметил Соловьев, и попросил главу МВД России Владимира Колокольцева взять под личный контроль проведение указанных выше проверок.

Напомним, среди задержанных на митинге в Казани журналистов был корреспондент ProKazan.ru Рамиль Акберов. О том, как все происходило, читайте в нашем материале.

Другие новости:

Парень из Казани, которого задержали на митинге в поддержку Навального, рассказал о наказании за участие

На акции протеста засняли молодого человека, который убегал от полиции и спрыгнул с высоты в несколько метров