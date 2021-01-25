Связисты выяснили новые привычки студентов Татарстана

Ко дню российского студенчества связисты проанализировали поведение абонентов в возрасте 17-24 лет МегаФона в Поволжье.

По итогам исследования студенты Татарстана заняли седьмую строчку рейтинга мобильной интернет-активности, загружая в среднем 26 ГБ ежемесячно. Такого объема трафика хватит для отправки более 1,7 тысяч курсовых работ по электронной почте.

По последним данным Росстата, в России большинство студентов – девушки: в вузах и ссузах страны учатся 2,6 млн студенток и 2,3 млн студентов. По данным МегаФона, беседы девушек длятся дольше разговоров молодых людей. В среднем одна студентка проговаривает 322 минуты ежемесячно – это на 23% больше, чем представитель сильного пола. При этом, по среднему количеству минут в месяц студентки Татарстана занимают лишь 11 место среди регионов МегаФона в Поволжье. В 2020 году самыми разговорчивыми месяцами стали март, июль и сентябрь.

В сети ситуация иная – парни больше времени проводят за интернет-серфингом. В среднем один студент республики загружает более 28 ГБ данных в месяц – на четверть больше, чем годом ранее. Примечательно, что самым «качающим» месяцем в ушедшем году у студентов стал декабрь.

Для хранения учебной библиотеки, просмотра лекций и прослушивания подкастов студенты Татарстана чаще используют «яблочные» устройства – говорят аналитики МегаФона. Девушки предпочитают Apple iPhone 7, Apple iPhone 11 и Apple iPhone XR, а молодые люди: Apple iPhone 7, Huawei Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A50.