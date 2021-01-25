В Казани из горящей квартиры спасли мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Сообщается, что пожар произошел утром 24 января на улице Димитрова в доме №4. Горели вещи на кухне, общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра. При осмотре помещения спасатели обнаружили в зале мужчину и с помощью маски спасаемого вывели его на свежий воздух.

Выяснилось, что хозяин квартиры 1960 года рождения был сильно пьян, предварительно он получил отравление продуктами горения. Личность пострадавшего устанавливается. Причина пожара пока не озвучена.

Напомним, с начала 2021 года в Татарстане произошел ряд крупных пожаров, только за период с 1 по 21 января от огня пострадали 13 человек, погибли 22, среди них двое детей, спасены 49 человек.

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