Накануне днем любителю зимнего активного отдыха в Татарстане потребовалась помощь спасателей.

По данным МЧС, 23 января 27-летний мужчина решил покататься на сноуборде, для этого он выбрал склон недалеко от села Печищи в Верхнеуслонском районе республики. В процессе сноубордист упал с высокого склона и сломал ногу. Медики наложили мужчине шину, а спасатели помогли доставить его к снегоходу, который довез пациента до машины "скорой". Мужчину увезли в больницу Казани.

"Кем и когда был организован спуск, установят правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе МЧС РТ.

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