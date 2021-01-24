В Татарстане скончался полковник внутренней службы Исхак Абдул-Бариевич Низамутдинов. Он возглавлял Управление Государственной противопожарной службы МВД Республики Татарстан с 1994 по 2000 годы. Исхаку Низамутдинову было 74 года, сообщают в пресс-службе МЧС РТ.

Низамутдинов родился в деревне Турма Тетюшского района, закончил Свердловское пожарно-техническое училище, а затем возглавлял инспекцию Госпожнадзора ОВД Аксубаевского райисполкома, руководил Госпожнадзором в Альметьевском районе, после чего работал уже в Казани. С 1984 года являлся заместителем начальника УГПС МВД РТ, а в 1994 году возглавил Управление пожарной охраны МВД республики.

Именно при Исхаке Низамутдинове был подготовлен и принят закон "О пожарной охране в Республике Татарстан", который на год опередил аналогичный закон федерального уровня. В это время сотрудники пожарной охраны имели возможность получить жильё, были обновлены пожарная техника и оборудование, построены новые пожарные депо и сделаны капремонты пожарных частей по всей республике.

"Годы руководства Исхака Абдул-Бариевича Низамутдинова стали поистине "золотыми" для Управления ГПС МВД Республики Татарстан. <...> Возглавляя пожарную охрану Татарстана, Исхак Абдул-Бариевич всегда настоятельно рекомендовал подчиненным "сделать и оставить после себя что-нибудь хорошее, находясь на ответственном посту", - говорится в сообщении МЧС РТ.

Прощание с Исхаком Низамутдиновым состоится 25 января в 10:30 по адресу улица Яруллина, 1.

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