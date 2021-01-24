Видеозапись с трассы Казань - Ульяновск появилась в социальных сетях. На ней практически ничего не видно, и это отражает погодные и дорожные условия сегодняшнего дня. Автор записи сообщил, что на автодороге очень плохая видимость и попросил автомобилистов не торопиться.

"Желаю всем доехать до дома"

"В такую погоду , неужели есть такая смертельная необходимость, отсидитесь в гостинице",- пишут комментаторы.

Добавим, что накануне синоптики Татарстана предупреждали жителей республики о сильном тумане, гололеде и сильной гололедице на дорогах. Кроме того, сегодня и завтра в республике ожидается плюсовая температура.

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