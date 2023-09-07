На сцену выйдут «Кино», The Hatters, Nomfusi: стала известна программа выступлений на «СоТворении» в Казани

Опубликовали программу выступлений музыкантов на «СоТворении» в Казани 8 и 9 сентября

В Казани уже завтра, 8 сентября, пройдет открытие международного музыкального фестиваля «СоТворение». На площадке возле Центра семьи «Казан» два дня будут выступать артисты из восьми стран: России, Армении, Индии, Мали, Китая, ЮАР, Турции и Бразилии. Среди хедлайнеров в первый день на сцену выйдут Петр Налич, Nomfusi, Therr Maitz. На следующий день - Хуун-Хуур-Ту, The Hatters и группа «Кино». Точно время выхода артистов на сцену опубликовали на сайте мэрии города.

Отмечается, что возможны изменения в расписании по непредвиденным обстоятельства. Вход на фестиваль будет свободным.

Возможность провести фестиваль появилась благодаря тому, что мэрия Казани одержала победу в конкурсе на получение федеральной субсидии для проведения мероприятия по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в рамках государственной программы °Развитие туризма». Для фестиваля был разработан фирменный стиль. Его основой стал тюльпан.