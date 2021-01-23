"Уважаемая редакция газеты "ПроКазань". Пишут вам жители поселка городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района - в надежде получить помощь в решении жилищного вопроса", - такие обращения вовсе не редкость в нашей редакции. Однако на этот раз, при всей лаконичности пришедшего письма, проблема оказалась куда серьезнее.

В один из октябрьских дней 2020-го года татарстанцы из Затона обнаружили в своих почтовых ящиках повестки в суд. Согласно им, жители должны выплатить Государственному Жилищному Фонду при Президенте РТ (ГЖФ - прим. ред.) непомерные суммы - за то, что когда-то, в уже далеком 2011-2012 годах, по федеральной программе "Ликвидации аварийного жилья" они получили квартиры в новострое. Вот только "всплыло" это только сейчас, спустя почти 10 лет. Начав разбираться в ситуации, жители поселка обнаружили еще более удивительные вещи - поддельные подписи на бумагах по соципотекам. Тут же стало очевидно, как и зачем их заставляли приватизировать полуразрушенные дома с посылом "надо" и убеждали - денег платить будет не нужно.

О том, как все это было и что теперь делать оказавшимся в многотысячной долговой яме татарстанцам, читайте в материале ProKazan.ru.

"Мне некуда было идти"

Жительница Куйбышевского Затона Юлия рассказывает, что попала под программу "Ликвидации аварийного жилья" в 2011 году, однако выбора - согласиться или нет на переезд в новый дом - ей не предоставили.

"Нас обманным путем заставили приватизировать свои старые аварийные квартиры. Мы люди неграмотные, все в итоге согласились. Все эти годы мы даже не знали, что есть такая ситуация с деньгами, выплатами, пока не пришла повестка в суд, - делится женщина. - Нас возили тогда как стадо баранов. Сажали в автобус и говорили - надо ехать. Мы ехали в регистрационную палату и подписывали документы. Тогда на возвращали обратно. Председатель мотивировала это так: либо мы останемся на улице, либо поедем жить в соседний поселок. Там нам якобы квартиры переделают в мансарды, и вот будем жить-поживать. Другими словами для меня это был выбор - либо делай что мы просим, либо выметайся на улицу со своим сыном-инвалидом. В то время он у меня был еще несовершеннолетний, и я согласилась. Мне некуда было идти".

Подобным образом, то есть уговорами и обещаниями, власти принудили всех попавших под программу граждан приватизировать аварийное жилье, чтобы оформить новые дома уже по программе соципотеки. Юрист Ильнур Миннуллин поясняет, что подобная приватизация полуразрушенных домов проведена была незаконно.

"Сейчас у них жилье оформлено по договору социального найма. Получается, их правдами-неправдами заставили приватизировать тогда аварийное жилье.Так сделали, чтобы эти дома прошли по программе соципотеки и из бюджета можно было получить на это деньги - для этого они должны были находиться в частной собственности. Но по проекту о ликвидации аварийки они должны были предоставить бесплатное жилье! А они сказали, что бесплатного жилья нет и предложили такой вот вариант. В итоге, хоть люди и возмущались, но бумаги оформили, идти им было некуда".

Стоит отдельно отметить, что приватизация аварийных домов является грубым нарушением статьи 4 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".

Однако дело сделано, и новый дом построили в поселке по улице Первомайская. Средства на него были выделены от продажи исполкому приватизированных к тому моменту квартир. Вот только оплатить всю стоимость нового жилья в многоэтажках этой суммой не удалось - появились графики с выплатами. О том, что на них стоят подписи, жильцы до 2020-го года даже не подозревали.

"По новому жилью договоры подписаны не моей рукой. Видимо, председатель сама подписала, - возмущается открывшимся фактам Юлия. - Платить мне нечем! Поэтому, наверное, за меня и подписали эти документы - потому что я была против. Я сразу сказала, что никогда не смогу эту ипотеку выплатить. У меня сын лежащий на руках, мы живем только на его пенсию. Сама пенсия около 13 с чем-то тысяч плюс небольшие доплаты. Причем в те годы она была еще меньше! А по документам первый платеж от 7 тысяч рублей и заканчивается максимальным около 18 тысяч. А на что мне жить тогда, на что существовать? Вот я и говорила, что я не буду подписывать. Мне этого не надо. Я даже сейчас вынуждена от дома отказаться, узнала, что у меня долг уже 550 тысяч. Где взять эти деньги? Я эту сумму не подниму".

Судя по документам, платить необходимо за разницу в метраже - квартиры в новых домах оказались гораздо просторнее прежних, хоть этот момент с жильцами и не обговаривался.

"У нас раньше была маленькая площадь, а нам дали почти в два раза больше квартиру. Естественно, за кубатуру нужно доплатить. Моя старая квартира стоила 560 тысяч, новая же за минусом этой суммы требовала внесения еще 770 тысяч с процентами. Все это выходило на 15 лет выплат! Причем был еще какой-то второй график, который как раз подписан председателем, где стоимость старой квартиры не учитывалась вовсе, и общая сумма выходила более чем на два миллиона. Куда деньги за старую квартиру делись там? Очень странно это, я сама не понимаю ничего", - пытается разобраться в ситуации жительница дома.

"Суммы натекли уже от 100 тысяч до миллиона"

Много раз тогда жители выходили с возмущением на улицы. Как они вспоминают, урегулировать конфликт прилетал на вертолете даже Талгат Абдуллин, тогда руководитель ГЖК Татарстана. Однако, когда власти поняли, что многие жильцы не в состоянии будут выплатить ипотеки, стали говорить - платить не придется, это все бесплатно, а договоры о выплатах подписали сами и тайно. Жители же от красивых речей успокоились, переселились и следующие 10 лет жили в новом доме, платя только за коммунальные услуги и небольшие ремонты.

Понять, почему именно в 2020 году жители вдруг получили повестки и вся эта история с поддельными документами вскрылась, не может сегодня никто.

"Девять лет все молчат, никто ничего не говорит, а в 2020-ом выясняется, что деньги-то не платили, хотя должны были, - удивляется юрист Ильнур Миннуллин. - И суммы натекли уже от 100 тысяч до миллиона. И это только на сегодняшний день, а ведь впереди еще шесть лет выплат".

Как пояснили ему в ГЖФ, всю выкупную сумму "распределили ежемесячно, и вот в этом году деньги закончились". Поэтому они и подали в суд на жильцов дома - дальше выплачивать соципотеку, по их решению, обязаны сами граждане.

С таким поворотом обитатели дома не согласны. Они собираются доказать, что подписи были подделаны, а значит согласия по выплатам за соципотеку они никогда не давали.

"Сейчас мы ждем результатов экспертизы подписей, поэтому суд отложили на неопределенное время. Последний суд был в декабре", - делится юрист ходом начавшегося судебного процесса.

"С действиями ГЖФ мы не согласны. Жилье мы тогда получили под "давлением" и "угрозами", иначе нас бы лишили возможности получить квартиры по программе "Ликвидации аварийного жилья". Должностные лица поселка, исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района РТ и ГЖФ при Президенте РТ "принудили" нас подписать составленные ими заведомо "кабальные", не выгодные для нас документы и, вместо предоставления бесплатного жилья, выдали новые квартиры по договорам социальной ипотеки. При этом в других районах и городах Республики Татарстан, в том числе в нашем районе, до этого квартиры по данной программе предоставлялись безвозмездно", - рассказывает другой житель дома Алексей, в 2020-ом году, как и Юлия, получивший неожиданную судебную повестку.

"Они убеждали нас, что мы никогда платить ничего не будем"

Помимо обращения непосредственно в ГЖФ, жильцы уже написали коллективные обращения в прокуратуру Камско-Устьинского района, обратились и в полицию - с просьбой провести дополнительную проверку на законность действий должностных лиц. Кроме того, обратились они и к главе Камско-Устьинского муниципального района Наилю Вазыхову - с просьбой взять дело под контроль. Однако получили, по их словам, только отписки. Поэтому в следующий раз коллективные письма отправились к Президенту РТ и РФ. Но и там это было переведено на местный уровень.

"Никто ничего и слышать не хочет!" - заключают они.

Именно поэтому лаконичное письмо с описанием проблемы однажды пришло в редакцию ProKazan. Предать огласке несправедливость - последний способ для жителей поселка привлечь внимание к проблеме.

Корреспондент ProKazan.ru обратился в ГЖФ при Президенте Татарстана, чтобы узнать, как к подобным заявлениям жителей отнеслись в ведомстве. Там пояснили, что они в целом в этой ситуации выступают только лишь как инвестор-застройщик.

"Вопросы выкупа аварийного жилья и размер компенсации, выделяемой гражданам, находится в компетенции государственного заказчика (Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ) и исполкома района. Госжилфонд в реализации программы ликвидации аварийного жилья выступает только в роли инвестора-застройщика", - сообщили они.

В ведомстве также отметили, что за аварийное жилье Исполком выдал компенсации, дальнейшие же операциями с деньгами - ответственность граждан. Ни о каком принуждении речи, по их словам, не идет.

"У тех семей, которые решили приобрести новое жилье у Госжилфонда, - отмечают в ГЖФ, видимо, с оглядкой на заявленный жителями момент "давления" в процессе покупки квартир, - размера компенсации было недостаточный для полной оплаты стоимости новой квартиры. Между Фондом и гражданами был оформлен договор денежного займа с приложением графика платежей. На основании данного договора граждане переехали в новое жилье и должны были оплачивать остаток суммы, за исключением размера субсидии, согласно графику. Однако, некоторые семьи не выполняли свои обязательства перед Фондом, в связи с чем у них возникла задолженность". Фонд всегда готов идти навстречу семьям (их сейчас 13 - прим. ред.), которые попали в трудную жизненную ситуацию. Однако необходимо, чтобы эти семьи тоже были заинтересованы в решении сложившейся проблемы", - резюмируют в ГЖФ.

Несмотря обещания "идти навстречу", если Юлия или другие жители не смогут найти деньги на оплату "возникших" долгов или выиграть суд по делу, их всех будут ждать на улицах судебные приставы.

"Они убеждали нас, что мы никогда платить ничего не будем. Только жкх и ремонты, все. Будем жить спокойно, никто трогать не будет. А мы ведь даже не просили нового жилья! Я была согласна и на старое или чтобы дали бы такое же по размеру, как мы раньше жили. И мы бы дальше жили!" - сетует теперь на ситуацию Юлия.

Как выплачивать суммы, она даже не думает - денег нет, а значит ей с сыном просто придется покинуть квартиру, в которой они живут уже почти 10 лет. Причем женщина отмечает - квартиры оказались довольно низкого качества, хоть и больше по площади. Платить за такое сейчас - почти грабеж, считает она.

"Разрушилось быстро, года за два, но мы так и жили с такими полами и стенами. Я боролась с плесенью, но все бесполезно. Полы в некоторых местах заделывали, но в других местах ломались. У меня сын инвалид на коляске, как вот жить в такой квартире? Да ещё и платить, за что? - возмущается Юлия.

Сейчас она, как и остальные жители, больше всего надеются на суды и огласку дела.

Редакция ProKazan.ru будет следить за этой ситуацией.

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