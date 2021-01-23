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Фото ProKazan.ru

«Выметайся на улицу с сыном-инвалидом»: у жителей Татарстана пытаются отобрать соципотечное жилье

23.01.2021, 07:00 95 0
Анастасия Чернядьева
От них требуют выплатить от 100 тысяч рублей до миллиона

"Уважаемая редакция газеты "ПроКазань". Пишут вам жители поселка городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района - в надежде получить помощь в решении жилищного вопроса", - такие обращения вовсе не редкость в нашей редакции. Однако на этот раз, при всей лаконичности пришедшего письма, проблема оказалась куда серьезнее.

В один из октябрьских дней 2020-го года татарстанцы из Затона обнаружили в своих почтовых ящиках повестки в суд. Согласно им, жители должны выплатить Государственному Жилищному Фонду при Президенте РТ (ГЖФ - прим. ред.) непомерные суммы - за то, что когда-то, в уже далеком 2011-2012 годах, по федеральной программе "Ликвидации аварийного жилья" они получили квартиры в новострое. Вот только "всплыло" это только сейчас, спустя почти 10 лет. Начав разбираться в ситуации, жители поселка обнаружили еще более удивительные вещи - поддельные подписи на бумагах по соципотекам. Тут же стало очевидно, как и зачем их заставляли приватизировать полуразрушенные дома с посылом "надо" и убеждали - денег платить будет не нужно.

О том, как все это было и что теперь делать оказавшимся в многотысячной долговой яме татарстанцам, читайте в материале ProKazan.ru.

"Мне некуда было идти"

Юлия из Затона

Жительница Куйбышевского Затона Юлия рассказывает, что попала под программу "Ликвидации аварийного жилья" в 2011 году, однако выбора - согласиться или нет на переезд в новый дом - ей не предоставили.

"Нас обманным путем заставили приватизировать свои старые аварийные квартиры. Мы люди неграмотные, все в итоге согласились. Все эти годы мы даже не знали, что есть такая ситуация с деньгами, выплатами, пока не пришла повестка в суд, - делится женщина. - Нас возили тогда как стадо баранов. Сажали в автобус и говорили - надо ехать. Мы ехали в регистрационную палату и подписывали документы. Тогда на возвращали обратно. Председатель мотивировала это так: либо мы останемся на улице, либо поедем жить в соседний поселок. Там нам якобы квартиры переделают в мансарды, и вот будем жить-поживать. Другими словами для меня это был выбор - либо делай что мы просим, либо выметайся на улицу со своим сыном-инвалидом. В то время он у меня был еще несовершеннолетний, и я согласилась. Мне некуда было идти".

Юрист Ильнур Миннуллин

Подобным образом, то есть уговорами и обещаниями, власти принудили всех попавших под программу граждан приватизировать аварийное жилье, чтобы оформить новые дома уже по программе соципотеки. Юрист Ильнур Миннуллин поясняет, что подобная приватизация полуразрушенных домов проведена была незаконно.

"Сейчас у них жилье оформлено по договору социального найма. Получается, их правдами-неправдами заставили приватизировать тогда аварийное жилье.Так сделали, чтобы эти дома прошли по программе соципотеки и из бюджета можно было получить на это деньги - для этого они должны были находиться в частной собственности. Но по проекту о ликвидации аварийки они должны были предоставить бесплатное жилье! А они сказали, что бесплатного жилья нет и предложили такой вот вариант. В итоге, хоть люди и возмущались, но бумаги оформили, идти им было некуда".

Стоит отдельно отметить, что приватизация аварийных домов является грубым нарушением статьи 4 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".

Поселок Куйбышевский Затон, улица Первомайская

Однако дело сделано, и новый дом построили в поселке по улице Первомайская. Средства на него были выделены от продажи исполкому приватизированных к тому моменту квартир. Вот только оплатить всю стоимость нового жилья в многоэтажках этой суммой не удалось - появились графики с выплатами. О том, что на них стоят подписи, жильцы до 2020-го года даже не подозревали.

"По новому жилью договоры подписаны не моей рукой. Видимо, председатель сама подписала, - возмущается открывшимся фактам Юлия. - Платить мне нечем! Поэтому, наверное, за меня и подписали эти документы - потому что я была против. Я сразу сказала, что никогда не смогу эту ипотеку выплатить. У меня сын лежащий на руках, мы живем только на его пенсию. Сама пенсия около 13 с чем-то тысяч плюс небольшие доплаты. Причем в те годы она была еще меньше! А по документам первый платеж от 7 тысяч рублей и заканчивается максимальным около 18 тысяч. А на что мне жить тогда, на что существовать? Вот я и говорила, что я не буду подписывать. Мне этого не надо. Я даже сейчас вынуждена от дома отказаться, узнала, что у меня долг уже 550 тысяч. Где взять эти деньги? Я эту сумму не подниму".

Судя по документам, платить необходимо за разницу в метраже - квартиры в новых домах оказались гораздо просторнее прежних, хоть этот момент с жильцами и не обговаривался. 

"У нас раньше была маленькая площадь, а нам дали почти в два раза больше квартиру. Естественно, за кубатуру нужно доплатить. Моя старая квартира стоила 560 тысяч, новая же за минусом этой суммы требовала внесения еще 770 тысяч с процентами. Все это выходило на 15 лет выплат! Причем был еще какой-то второй график, который как раз подписан председателем, где стоимость старой квартиры не учитывалась вовсе, и общая сумма выходила более чем на два миллиона. Куда деньги за старую квартиру делись там? Очень странно это, я сама не понимаю ничего", - пытается разобраться в ситуации жительница дома.

"Суммы натекли уже от 100 тысяч до миллиона"

Много раз тогда жители выходили с возмущением на улицы. Как они вспоминают, урегулировать конфликт прилетал на вертолете даже Талгат Абдуллин, тогда руководитель ГЖК Татарстана. Однако, когда власти поняли, что многие жильцы не в состоянии будут выплатить ипотеки, стали говорить - платить не придется, это все бесплатно, а договоры о выплатах подписали сами и тайно. Жители же от красивых речей успокоились, переселились и следующие 10 лет жили в новом доме, платя только за коммунальные услуги и небольшие ремонты.

Понять, почему именно в 2020 году жители вдруг получили повестки и вся эта история с поддельными документами вскрылась, не может сегодня никто.

"Девять лет все молчат, никто ничего не говорит, а в 2020-ом выясняется, что деньги-то не платили, хотя должны были, - удивляется юрист Ильнур Миннуллин. - И суммы натекли уже от 100 тысяч до миллиона. И это только на сегодняшний день, а ведь впереди еще шесть лет выплат".

Как пояснили ему в ГЖФ, всю выкупную сумму "распределили ежемесячно, и вот в этом году деньги закончились". Поэтому они и подали в суд на жильцов дома - дальше выплачивать соципотеку, по их решению, обязаны сами граждане.

С таким поворотом обитатели дома не согласны. Они собираются доказать, что подписи были подделаны, а значит согласия по выплатам за соципотеку они никогда не давали.

"Сейчас мы ждем результатов экспертизы подписей, поэтому суд отложили на неопределенное время. Последний суд был в декабре", - делится юрист ходом начавшегося судебного процесса.

Алексей из Затона

"С действиями ГЖФ мы не согласны. Жилье мы тогда получили под "давлением" и "угрозами", иначе нас бы лишили возможности получить квартиры по программе "Ликвидации аварийного жилья". Должностные лица поселка, исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района РТ и ГЖФ при Президенте РТ "принудили" нас подписать составленные ими заведомо "кабальные", не выгодные для нас документы и, вместо предоставления бесплатного жилья, выдали новые квартиры по договорам социальной ипотеки. При этом в других районах и городах Республики Татарстан, в том числе в нашем районе, до этого квартиры по данной программе предоставлялись безвозмездно", - рассказывает другой житель дома Алексей, в 2020-ом году, как и Юлия, получивший неожиданную судебную повестку.

"Они убеждали нас, что мы никогда платить ничего не будем"

Помимо обращения непосредственно в ГЖФ, жильцы уже написали коллективные обращения в прокуратуру Камско-Устьинского района, обратились и в полицию - с просьбой провести дополнительную проверку на законность действий должностных лиц. Кроме того, обратились они и к главе Камско-Устьинского муниципального района Наилю Вазыхову - с просьбой взять дело под контроль. Однако получили, по их словам, только отписки. Поэтому в следующий раз коллективные письма отправились к Президенту РТ и РФ. Но и там это было переведено на местный уровень.

"Никто ничего и слышать не хочет!" - заключают они.

Именно поэтому лаконичное письмо с описанием проблемы однажды пришло в редакцию ProKazan. Предать огласке несправедливость - последний способ для жителей поселка привлечь внимание к проблеме.

Корреспондент ProKazan.ru обратился в ГЖФ при Президенте Татарстана, чтобы узнать, как к подобным заявлениям жителей отнеслись в ведомстве. Там пояснили, что они в целом в этой ситуации выступают только лишь как инвестор-застройщик.

"Вопросы выкупа аварийного жилья и размер компенсации, выделяемой гражданам, находится в компетенции государственного заказчика (Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ) и исполкома района. Госжилфонд в реализации программы ликвидации аварийного жилья выступает только в роли инвестора-застройщика", - сообщили они. 

Дом, построенный для жильцов в 2011 году

В ведомстве также отметили, что за аварийное жилье Исполком выдал компенсации, дальнейшие же операциями с деньгами - ответственность граждан. Ни о каком принуждении речи, по их словам, не идет.

"У тех семей, которые решили приобрести новое жилье у Госжилфонда, - отмечают в ГЖФ, видимо, с оглядкой на заявленный жителями момент "давления" в процессе покупки квартир, - размера компенсации было недостаточный для полной оплаты стоимости новой квартиры. Между Фондом и гражданами был оформлен договор денежного займа с приложением графика платежей. На основании данного договора граждане переехали в новое жилье и должны были оплачивать остаток суммы, за исключением размера субсидии, согласно графику. Однако, некоторые семьи не выполняли свои обязательства перед Фондом, в связи с чем у них возникла задолженность". Фонд всегда готов идти навстречу семьям (их сейчас 13 - прим. ред.), которые попали в трудную жизненную ситуацию. Однако необходимо, чтобы эти семьи тоже были заинтересованы в решении сложившейся проблемы", - резюмируют в ГЖФ.

Несмотря обещания "идти навстречу", если Юлия или другие жители не смогут найти деньги на оплату "возникших" долгов или выиграть суд по делу, их всех будут ждать на улицах судебные приставы.

"Они убеждали нас, что мы никогда платить ничего не будем. Только жкх и ремонты, все. Будем жить спокойно, никто трогать не будет. А мы ведь даже не просили нового жилья! Я была согласна и на старое или чтобы дали бы такое же по размеру, как мы раньше жили. И мы бы дальше жили!" - сетует теперь на ситуацию Юлия.

Как выплачивать суммы, она даже не думает - денег нет, а значит ей с сыном просто придется покинуть квартиру, в которой они живут уже почти 10 лет. Причем женщина отмечает - квартиры оказались довольно низкого качества, хоть и больше по площади. Платить за такое сейчас - почти грабеж, считает она. 

"Разрушилось быстро, года за два, но мы так и жили с такими полами и стенами. Я боролась с плесенью, но все бесполезно. Полы в некоторых местах заделывали, но в других местах ломались. У меня сын инвалид на коляске, как вот жить в такой квартире? Да ещё и платить, за что? - возмущается Юлия.

В новом доме очень быстро появилась плесень, а пол стал разваливаться

Сейчас она, как и остальные жители, больше всего надеются на суды и огласку дела.

Редакция ProKazan.ru будет следить за этой ситуацией. 

Если вы столкнулись с несправедливостью и хотите об этом рассказать, напишите нам на почту news@prokazan.ru.

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13:57, 04.01.2021
Электрокабель взорвался прямо под ногами ребенка с родителями в Петербурге: видео
09:45, 04.01.2021
«В мире переломится ситуация»: инфекционист рассказала, когда ждать улучшения ситуации с COVID-19
18:52, 03.01.2021
Врач объяснил, с чем связано снижение статистики по коронавирусу в первые дни нового года
11:11, 03.01.2021
Инфекционист рассказал о противопоказаниях для прививки от коронавируса
17:57, 02.01.2021
Отец избил пасынка и босого запер в неотапливаемом гараже
18:23, 31.12.2020
Специалист рассказал, как можно защититься от коронавируса зимой
11:16, 30.12.2020
Эксперт ВОЗ назвал главную цель коронавируса
20:07, 27.12.2020
Ученые раскрыли воздействие нового штамма коронавируса на детей
09:20, 27.12.2020
Вирусолог Центра Гамалеи рассказал, стоит ли опасаться нового штамма коронавируса из Британии
19:31, 26.12.2020
Женщина собирала деньги на похороны своего живого маленького сына
10:59, 26.12.2020
Морозы могут усугубить ситуацию с распространением коронавируса в регионах
15:06, 23.12.2020
Неизвестный на остановке в Башкирии зарезал кондуктора
20:23, 19.12.2020
Ученые объяснили, в каких случаях у здорового человека могут подтвердить коронавирус
13:22, 19.12.2020
Учёные раскрыли опасность повторного использования масок
19:56, 16.12.2020
Быстрая ходьба по узким коридорам в разы повышает риск заражения коронавирусом
19:39, 15.12.2020
Ученые рассказали, чем можно убить коронавирус
19:49, 14.12.2020
Пьяный подросток в Саратовской области изрезал ножом мужчину
14:29, 12.12.2020
Скончался актер Валентин Гафт
11:35, 11.12.2020
Врачи рассказали, какие блюда опасно есть на ужин
08:21, 11.12.2020
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску на улице в мороз
19:30, 10.12.2020
Известный артист умер от последствий коронавируса на 69 году жизни
19:31, 09.12.2020
Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России
20:07, 08.12.2020
Парень из Пермского края избил и изнасиловал пенсионерку-инвалида
19:31, 07.12.2020
Трехлетняя девочка насмерть замерзла в Челябинской области, пока ее мать спала
12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
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