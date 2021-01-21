Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении 86-летнего жителя Казани. Он обвиняется в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, муж с женой выпивали в квартире по улице Толстого. В ходе застолья 72-летняя жена рассказала мужчине, что дочь родила от другого, а его внучка ведет аморальный образ жизни. После услышанного мужчина взял нож и ударил жену в грудь, от полученного ранения она умерла», - говорится в сообщении.

Затем мужчина позвонил пасынку, сообщил о произошедшем и попытался совершить самоубийство. Подозреваемый признал причастность к преступлению.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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