Закаляться нужно постепенно, советуют врачи, но казанским ребятам из деревни универсиады не до советов. В сети появилось видео, как двое молодых людей без одежды прыгают в сугробы.
«У ребят в деревне Универсиады своя уникальная методика закаливания на свежем воздухе», - подписал видео автор поста.
Наверное, у всех посмотревших этот ролик пробежали мурашки от холода.
«Мужчины до 40 лет дети»
«Брр, холодно же»
«Да я смотрю, у меня мурашки»
«Ходили бы в шортах тогда уж в такую погоду»
«Да норм так. Пожжет и перестанет. Я после баньки босиком на снег тоже вставала».
Напомним, буквально несколько дней назад сотрудники Росгвардии спасли сразу троих жителей Казани от обморожения.
К другим новостям:
- Шесть человек за вечер: стало известно еще о двух пострадавших от угарного газа в Казани.
- "Наш татарский мальчик": житель Казани станцевал национальный танец на улице в Сеуле.
комментарии