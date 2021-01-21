Закаляться нужно постепенно, советуют врачи, но казанским ребятам из деревни универсиады не до советов. В сети появилось видео, как двое молодых людей без одежды прыгают в сугробы.

«У ребят в деревне Универсиады своя уникальная методика закаливания на свежем воздухе», - подписал видео автор поста.

Наверное, у всех посмотревших этот ролик пробежали мурашки от холода.

«Мужчины до 40 лет дети»

«Брр, холодно же»

«Да я смотрю, у меня мурашки»

«Ходили бы в шортах тогда уж в такую погоду»

«Да норм так. Пожжет и перестанет. Я после баньки босиком на снег тоже вставала».

Напомним, буквально несколько дней назад сотрудники Росгвардии спасли сразу троих жителей Казани от обморожения.

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