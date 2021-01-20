В республиканском МВД раскрыли подробности наезда экипажа ГИБДД в центре Казани, о котором сегодня сообщили очевидцы в соцсетях. Как сообщают правоохранители, инцидент произошел в 13:40 на перекрестке улиц Салимжанова и Ф. Миннулина: экипаж автоинспекторов ехал со включенными звуковыми и световыми спецсигналами и сбил женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. Пострадавшую с ушибами мягких тканей и головы госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются, передает пресс-служба МВД по Татарстану.

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