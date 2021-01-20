Жители еще не отошли от новогодних каникул, но уже готовятся праздновать День защитника Отечества. Так, в феврале 2021 года казанцы будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так как 23 февраля выпадает на вторник, то выходной перенесен с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Суббота будет рабочий сокращенный день.

Всего в 2021 году будет 17 нерабочих праздничных дней и 3 дополнительных дня отдыха в связи с переносом.

К другим новостям:

- Госавтоинспекция Казани сегодня вечером устроит очередной рейд. Что будут проверять.

- Теперь придется ждать автобусы еще дольше. В комитете по транспорту исполкома Казани сообщили, что вечерние рейсы сокращают, а днем увеличат интервалы движения. В чем причина.