Не так давно на маршруте №90 (Площадь Тукая – Куюки) в Казани сменился перевозчик, теперь там ездит большой автобус. Но жители продолжают жаловаться на его работу. В сети выложили видео с переполненным автобусом и теми, кто не влез и остался ждать на морозе.

«Возможно оставшиеся люди и в следующий не смогут сесть! На улице не май!», - подписали видео подписчики.

Под постом жители пошутили, что нужно срочно строить метро до Куюков.

«Эта станция окупилась бы!»

«Нисколько не удивлен, жаловались и будут жаловаться. Какой может быть график с такой дорогой и пробками. Потом еще на что-нибудь будут жаловаться»

«Ходите пешком, нытики! Автобусы ходят нормально»

«В часы пик надо увеличить количество автобусов»

Напомним, беды с общественным транспортом не прекращаются. Не так давно в ряды горящих вступили троллейбусы. У автобусов и трамваев появились конкуренты.

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