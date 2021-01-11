11 января на пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала появившуюся информацию об иске о защите деловой репутации управления. Ранее стало известно, что отвечать в суде будет известный в столице Татарстана блогер Жукман.

«Его поведение мало сказать, что оно некорректное. Более того, за присутствие в общественном месте без маски, когда блогер заявился к нам в управление и пытался задать какие-то вопросы не совсем корректного свойства, мы также составили на него протокол. И суд принял решение о привлечении его к ответственности на 7,5 тысяч рублей», - отметила спикер.

Также она уверена, что суд будет на стороне управления и мужчина ответит за свое поведение. На данный момент материалы находятся на рассмотрении.

К другим новостям:

- Сегодня мы рассказывали про мужчину, который пожаловался, что его задержали в метро за спущенную маску, но жителю не понравилось, что материалы составлял сотрудник с такой же спущенной маской. В пресс-службе УМВД Казани прокомментировали ситуацию.