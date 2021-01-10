В Казани неизвестный водитель разбил автомобиль каршеринга и сбежал с места ДТП. Видеозапись с таким утверждением опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что машина врезалась в столб, немного помят капот. Водителя в автомобиле не оказалось, машина стояла около ТЦ "Корстон".

Авария вызвала резонанс среди пользователей соцсетей.

"Жалко машину, у нас не люди, а черт знает что, к чужому всегда так относятся. Так хочется, чтобы машины ожили и дали по заслугам тем, кто с ними так сделал"

"там все легко вычислить, проблем создал себе водитель массу и большие суммы теперь платить будет за машину", - пишут горожане.

При этом очевидцы сообщили, что за рулем была девушка, на место оперативно прибыли полицейские, а машину позже увезли на эвакуаторе. Также сообщается, что оставить машину на месте ДТП распорядились в службе поддержки каршеринга.

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