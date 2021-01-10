В Татарстане временно ограничили движение пассажирских автобусов на трассах. Об этом сегодня сообщили в МВД республики.
По данным ведомства, ограничение начинает действовать 10 января с 10 утра, оно связано с ухудшением погодных условий. Сегодня в течение дня синоптики обещают жителям РТ мокрый снег, метель, видимость на дорогах снизится до 500 метров, возможно образование гололедицы и снежных заносов. Также усилится ветер - порывы могут достигнуть 13 метров в секунду.
Как уточнили в ФКУ "Волго-Вятскуправтодор", ограничение касается следующих участков автодорог республики:
- км 10+910 – км 399+065 Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан;
- км 735+683 – км 1169+336 М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа;
- км 113+600 – км 126+298 А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга";
- км 0+000 – км 28+916 М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к Ижевску;
- км 0+000 – км 136+969 Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск.
На дорогах сейчас работают 150 единиц дорожной техники, организована круглосуточная работа аварийных бригад. По данным "Волго-Вятскуправтодор", ограничение будет действовать до 17 часов.
Водителям рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов, если на дороге потребуется помощь, обращаться можно по телефону 8(843)5333888.
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