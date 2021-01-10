Организаторов чемпионата по зимнему дрифту UGOL-2021 могут наказать за нарушение правил безопасности. Об этом сообщают в МЧС Татарстана.

9 января в ведомство поступило сообщение от гражданина, который рассказал: на Волге у яхт-клуба "Аракчино" на льду находятся десятки автомобилей, а рядом нет спасателей. Во время рейда сотрудники МЧС увидели в указанном месте 45 машин, со спасателями организаторы соревнований по автоспорту свои действия не согласовали, а выход на лед вне ледовых переправ в Татарстане вообще 10 лет как запрещен. Таким образом, организаторы мероприятия подвергли опасности жизни участников.

По информации МЧС, чемпионат перенесли на автодром KAZAN RING, а материалы по факту нарушения переданы в административную комиссию муниципалитета, где будет принято решение о наказании.

Не все горожане сочли действия МЧС правильными и начали оставлять комментарии в официальном сообществе:

"Так почему бы во время рейда вежливо не попросить сменить место соревнований?) Для чего было выгонять всех в первый день соревнований и вызывать сотрудников ДПС вместе с "Эфир"-ом?) Спасли жителей, выписали штрафы. Молодцы, уважение".

"До этого от ГБУ РТ "Служба экстренных вызовов-112" в адрес ГИМС поступило обращение гражданина, который увидел автомобили на льду, но не заметил рядом спасателей." Давно у нас такие бдительные граждане, которые заботятся о людях?) Вам то самим не кажется, что это звучит смешно?)", - пишут казанцы.

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