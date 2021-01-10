Сегодня, 10 января, на территории Республики Татарстан пройдут полицейские рейды. Информация об этом появилась в социальных сетях.



Известно, что правоохранители будут выискивать нарушителей правил тонирования окон. В Казани это мероприятие начнется в 10 утра. Полицейские начнут рейд на плацу УГИБДД МВД по РТ, то есть по адресу

Оренбургский тракт, д. 5.

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