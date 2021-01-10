В первые рабочие дни 2021 года в Татарстане ожидается существенное похолодание. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, 11 января на территории республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром пройдет снег, в отдельных районах ожидается небольшая метель. Слабый снег местами будет идти и в дневное время. Ночью и днем термометры покажут около 12..17 градусов мороза, при прояснениях температура воздуха упадет до -22.

Во вторник, 12 января, минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы составит -22..-27, при прояснениях до -32 градусов, максимальная температура воздуха днем -17..-22. В понедельник и вторник на дорогах Татарстана сохранится гололедица и снежные заносы, предупреждают метеорологи.

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