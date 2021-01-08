В Казани возбуждено уголовное дело по факту убийства 3 человек в одном из домов на улице Чуйкова. Их изрезанные тела полицейские нашли вчера вечером. Предположительно, убийство совершил 22-летний мужчина, который был другом одной из погибших. Правоохранители сообщают, что убийство он совершил из-за того, что ее родители были против их общения. В результате молодой человек убил 62-летнего мужчину, его 59-летнюю супругу и 18-летнюю подругу. По предварительной информации, после этого он покончил с собой, тело мужчины нашли под окнами дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц", сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

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